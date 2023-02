CORSI, Rapporti coi viola sereni. ACF al Castellani...

Intervistato questa mattina da Il Tirreno (ed. Empoli), il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha fatto un bilancio della stagione degli azzurri a pochi giorni dal derby in Serie A contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non facciamo granché caso alla classifica. Sappiamo che il nostro percorso è differente, che abbiamo obiettivi differenti. I discorsi rispetto alla classifica e agli avversari sono fuori luogo. Noi dobbiamo preparare questa gara in maniera esemplare: il risultato di domenica dipenderà soprattutto da come si lavorerà nella settimana. Non dico che c’è preoccupazione rispetto all’esito del campionato, c’è concentrazione nel non sciupare ciò che si è fatto fino a ora. I rapporti coi viola? Sono sereni, non c’è alcun tipo di problema. Da parte nostra siamo a disposizione per qualsiasi tipo di collaborazione. Una società importante come quella viola probabilmente non ha “bisogno” dell’Empoli, ma per qualsiasi cosa noi ci siamo e ci gratifica essere disponibili per club così importanti”. E sull'ipotesi della Fiorentina in "trasferta" al Castellani per due anni durante i lavori al Franchi ha aggiunto: “Ne saremmo onorati. Ovviamente questo tipo di impegno deve essere concordato con l’amministrazione comunale, che magari potrà dire qualcosa rispetto all’organizzazione delle gare. Probabilmente è un impegno più per loro che per noi. Per quel che ci riguarda bisognerebbe avere un’attenzione particolare al campo da gioco, ma non mi sembra un problema”.