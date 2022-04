CONFERENCE, Roma ancora ko col Bodo: 2-1 al 90'

INDISCREZIONI DI FV ODRIOZOLA, UNA STRADA IN SALITA: IL REAL VUOLE 20 MLN Punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Alvaro Odriozola, la cui conferma resta decisamente in bilico. Per il giocatore, in prestito secco dal Real Madrid e molto stimato dal tecnico Italiano, il club viola ha da tempo avviato i contatti con i Blancos... Punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Alvaro Odriozola, la cui conferma resta decisamente in bilico. Per il giocatore, in prestito secco dal Real Madrid e molto stimato dal tecnico Italiano, il club viola ha da tempo avviato i contatti con i Blancos... NOTIZIE DI FV ATTACCANTE, TRA PIATEK E ALVAREZ: LE DUE SITUAZIONI Tra le notizie che hanno maggiormente catturato l'attenzione dei nostri lettori nella giornata che sta andando in archivio c'è un aggiornamento da rassegna stampa sul futuro dell'attacco della Fiorentina. Con Cabral certo di una permanenza, la domanda... Tra le notizie che hanno maggiormente catturato l'attenzione dei nostri lettori nella giornata che sta andando in archivio c'è un aggiornamento da rassegna stampa sul futuro dell'attacco della Fiorentina. Con Cabral certo di una permanenza, la domanda... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi