COMMISSO, Nella vita serve impegnarsi. In America...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, SCARCERATI I 6 TIFOSI VIOLA A BRAGA: MA PRESTO... Sono stati rilasciati in queste ore i sei tifosi della Fiorentina che, nel tardo pomeriggio di ieri, erano stati messi in carcere a seguito dei tafferugli con la polizia portoghese all'esterno dello stadio di Braga nell'immediato prepartita della gara contro lo... Sono stati rilasciati in queste ore i sei tifosi della Fiorentina che, nel tardo pomeriggio di ieri, erano stati messi in carcere a seguito dei tafferugli con la polizia portoghese all'esterno dello stadio di Braga nell'immediato prepartita della gara contro lo... NOTIZIE DI FV PRONTERA, QUINTO INCROCIO COI VIOLA: I PRECEDENTI Domani la Fiorentina giocherà contro l'Empoli e ad arbitrare il match ci sarà Alessandro Prontera. Per il fischietto della sezione di Bologna si tratta della quinta occasione in cui dirige una gara in cui gioca la squadra Viola, una delle quali... Domani la Fiorentina giocherà contro l'Empoli e ad arbitrare il match ci sarà Alessandro Prontera. Per il fischietto della sezione di Bologna si tratta della quinta occasione in cui dirige una gara in cui gioca la squadra Viola, una delle quali... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi