CABRAL, Eletto miglior giocatore viola di febbraio

Arthur Cabral è stato il miglior giocatore della Fiorentina di febbario. L'attaccante brasiliano - come ufficializzato dai canali social del club - si è preso il premio "Player of the month" grazie alle prestazioni e ai gol offerti nel mese più corto dell'anno. Per quanto riguarda la Serie A, l'AIC ha invece eletto Osimhen con dietro Di Maria, Orsolini e Thiaw.