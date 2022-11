BARAK, Fastidioso creare tanto senza segnare

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV ITALIANO, SEMPRE SCONFITTO A SAN SIRO CONTRO IL MILAN Una beffa arrivata nel finale. La Fiorentina perde una partita giocata molto bene all'ultimo minuto in casa del Milan. Un destino comune nella carriera di Vincenzo Italiano: il tecnico viola infatti non ha mai raccolto punti a San Siro contro i rossoneri, anzi,... Una beffa arrivata nel finale. La Fiorentina perde una partita giocata molto bene all'ultimo minuto in casa del Milan. Un destino comune nella carriera di Vincenzo Italiano: il tecnico viola infatti non ha mai raccolto punti a San Siro contro i rossoneri, anzi,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi