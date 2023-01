Non ci sono certezze sul rientro di Marko Arnautovic e neanche l'attaccante del Bologna ne ha. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'austriaco ieri ha risposto ad una domanda prima della gara ed ha fatto preoccupare un po' i tifosi rossoblù: "Quando torno? Lo sa solo Dio, io no". Bisognerà dunque ancora attendere per vederlo di nuovo in campo.