AMRABAT, Contatti con lo United: lontani dalla chiusura

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ATTACCO: AI VIOLA PROPOSTO FÜLLKRUG DEL WERDER Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, nello specifico in attacco: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nelle ultime ore sarebbe stato portato all'attenzione dell'area tecnica (dunque sarebbe un profilo "proposto" e non espressamente...

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI: ULTIMO GIORNO DI RIPOSO Ultimo giorno di riposo per la Fiorentina: le vacanze per i viola sono quasi finite, da domani mattina la squadra agli ordini di Vincenzo Italiano si radunerà nel nuovissimo Viola Park per le visite mediche di rito e successivamente per iniziare la preparazione a...

RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 luglio 2023.