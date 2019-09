AG. TONALI, Cresce, non sente il salto di categoria

Roberto La Florio, agente del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Tonali ha grande personalità, in queste quattro partite è andato sempre in crescendo, non ha proprio sentito la differenza tra Serie B e Serie A. La Juventus di quest'anno sembra abbia qualcosa in meno rispetto a quella dell'anno scorso. La partita di stasera sarà difficile, giocare a Brescia, come ha detto Sarri, non è facile per nessuno. La forza della squadra è senza dubbio il gruppo e Corini è stato bravissimo a gestirlo. Su Cellino non si può discutere, ha grandissime qualità". A riportarlo è TuttoNapoli.