AG. SCALVINI, Attenzionato da top club, a gennaio vedremo

FirenzeViola.it

Tullio Tinti, agenti tra gli altri di Scalvini dell'Atalanta (diretta avversaria della Fiorentina nella corsa all'Europa), non chiude alla cessione del difensore nerazzurro già a gennaio: "Scalvini è al terzo campionato in Serie A. E' un ragazzo che per età e qualità è attenzionato da tutti i top club europei. Manca ancora un mese al calciomercato, non sappiamo cosa succederà perché è condizionato da infortuni e altri fattori.

Scalvini è un giocatore di grande sostanza, è a tutti gli effetti un titolare dell'Atalanta e fa parte della Nazionale. E' attenzionato da tutti, vedremo il da farsi. Ha già dimostrato di essere un potenziale campione" le parole riportate da Tuttomercatoweb.