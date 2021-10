ACF, Ricorda l'anniversario della nascita di Rosetta

INDISCREZIONI DI FV VLAHOVIC, NON RINNOVA: L'INGAGGIO OFFERTO DA ACF Iniziano ad emergere con maggiore precisione i primi dettagli sulla rottura che si è consumata in queste ore sul fronte rinnovo di Dusan Vlahovic. A determinare il definitivo strappo, ovviamente, la discrepanza sulle cifre tra domanda e offerta dopo l’estenuante... Iniziano ad emergere con maggiore precisione i primi dettagli sulla rottura che si è consumata in queste ore sul fronte rinnovo di Dusan Vlahovic. A determinare il definitivo strappo, ovviamente, la discrepanza sulle cifre tra domanda e offerta dopo l’estenuante... NOTIZIE DI FV COLANTUONO A FV, ECCO COME ITALIANO GESTIRÀ DV9 Nel corso dell'intervista concessa ieri a queste pagine, l'allenatore Stefano Colantuono ha detto la sua anche su come Vincenzo Italiano dovrà gestire il caso Dusan Vlahovic: "Italiano deve allenare i giocatori che ha a disposizione. Se per... Nel corso dell'intervista concessa ieri a queste pagine, l'allenatore Stefano Colantuono ha detto la sua anche su come Vincenzo Italiano dovrà gestire il caso Dusan Vlahovic: "Italiano deve allenare i giocatori che ha a disposizione. Se per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi