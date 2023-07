ACF, Cambia l'orario: domani col Catanzaro alle 18:45

FirenzeViola.it

Cambia l'orario per la partita di domani sera contro il Catanzaro. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica che la partita amichevole con il Catanzaro, inizialmente in programma domenica 23 luglio alle ore 20:00 al Viola Park, verrà anticipata alle ore 18:45 e sarà disputata a porte chiuse, per tifosi e media. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN.