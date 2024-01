FROSINONE, Caso e Baez piacciono a mezza Serie B

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone è al lavoro per trovare una sistemazione a due giocatori che non hanno trovato grandissimo spazio in questa prima parte di stagione come Giuseppe Caso e Jaime Baez. Due profili che piacciono molto in Serie B e che rappresenterebbero dei veri e propri colpi per i club cadetti.

Su Caso, esterno classe ‘98, da tempo c’è il Palermo che cerca innesti per alzare il livello dell’attacco, ma nelle ultime ore anche la Cremonese si è fatta sotto come riferisce Sky Sport. L’uruguayano classe ‘95 invece piace molto al Bari, altra società che ha bisogno di innesti in avanti nonostante l’arrivo di Kallon, che dovrà battere la concorrenza di due squadre in piena lotta per la promozione come Como e Catanzaro.