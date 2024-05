CHIELLINI, Spalletti uomo ideale. Europeo? Serve fortuna

FirenzeViola.it

L'ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale Giorgio Chiellini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati, oltre ovviamente allo sbarco a Los Angeles di Olivier Giroud, non poteva mancare la Nazionale essendo stato Chiellini l'ultimo capitano ad alzare un trofeo con la maglia azzurra. Queste le sue parole riguardo all'avventura dei ragazzi di Spalletti al prossimo Europeo in Germania: "L'Europeo è strano. Servono sorteggi, incroci, tutto. Io dico solo che abbiamo una grande carta: Spalletti. Spalletti è l'uomo ideale. È una garanzia e una speranza. In un mese può creare l'atmosfera perfetta, e questo può aiutare tanto. L'Italia è un gruppo che si sta riformando. Che altro serve? Fortuna. Questa squadra ha tutto per passare il turno, poi dipende anche dalla sorte. Se il naso di Arnautovic non fosse stato in fuorigioco la nostra impresa forse non ci sarebbe stata".

Su Chiesa

"Chiesa può fare la differenza con ogni giocata. Pochi riescono a creare occasioni dal nulla come lui".

Quali giovani le piacerebbe vedere all'Europeo?

"Da difensore scelgo Buongiorno e Calafiori. Calafiori può essere un'alternativa a Bastoni, mentre Buongiorno ha qualcosa di Acerbi. Dalle convocazioni però non mi aspetto grandi sorprese".