T. MOTTA (S. STAMPA), È mancato il gol in più. Bravi viola

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Queste le parole in sala stampa del tecnico del Bologna Thiago Motta dopo il ko contro la Fiorentina: "Ci mancato di fare più gol della Fiorentina. Il calcio è così, abbiamo giocato bene. Meglio della Fiorentina, ma non abbiamo segnato di più. Complimenti alla Fiorentina per la vittoria, noi ci prepariamo per la prossima partita".

Avete fatto un errore sul primo gol?

"Ci sono situazioni che vanno gestite bene. In quel momento i passaggi non erano precisi e così arrivano più difficoltà, soprattutto contro chi ti pressa forte e alto. Sono io però che chiedo certe cose, mi prendo la responsabilità come allenatore".

Cosa pensa della prestazione di Saelemaekers?

"Abbiamo sfruttato Alexis nel momento giusto, è un ragazzo che può creare situazioni pericolose per i compagni".

Si aspettava di più dal suo centrocampo? Zirkzee poteva fare meglio?

"Joshua non voleva provocare, ha anche chiesto scusa ai suoi avversario in campo. Sulla prima domanda, abbiamo fatto una partita difficile contro una squadra a cui piace avere il possesso. Poi si poteva far giocare di più".

Vi hanno dato una spiegazione sul secondo rigore?

"Io preferisco parlare del rigore contro la Fiorentina, troppo generoso. Appena si sfiora un giocatore, oggi, quest'ultimo va per terra... Maresca è un grande arbitro anche se in quella situazione, per me, poteva fare meglio".

Che sensazioni ha sulla prova generale della squadra?

"Non ci piace perdere. I tifosi ci hanno sostenuto e sanno che abbiamo fatto il nostro massimo ma ovviamente volevamo tutti un altro risultato. Ora dobbiamo dirgerire la sconfitta e pensare alla prossima".