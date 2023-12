RENZI, No a soldi pubblici per restyling del Franchi

Fonte: Dario Baldi

Questa mattina il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha presentato la candidata sindaca di Italia Viva, Stefania Saccardi, che si teneva alle Murate. L'ex Presidente del Consiglio ha anche parlato dello stadio, ribadendo che la sua linea, e quella del proprio partito, è di non voler utilizzare i fondi pubblici per il restyling del Franchi. Queste, nel dettaglio, le sue parole:

"Credo che Francesco Casini vada ringraziato per quanto fatto sul Viola Park: avete visto che cos'è il Viola Park? Ecco, pensate a come potrebbe essere lo stadio. Però lo stadio non si fa con i denari dei contribuenti, perché quei soldi non vanno tolti da ciò che davvero serve. I soldi dei contribuenti vanno dati per le case popolari e le scuole, non alle squadre di Serie A come sta facendo il governo sotto le pressioni di Lotito per risanare i debiti. Siccome la Fiorentina è uno dei pochi club a non essere in debito - e di questo bisogna dare atto e onore a Commisso e Barone per non aver mai chiesto un centesimo a nessuno - l'idea di mettere il denaro del contribuente in un progetto rabberciato, che non sta in piedi, che rischia di portare per cinque anni la Fiorentina lontana da Firenze e che viene fatto a lotti, è una follia totale. Noi i soldi non vogliamo metterli sullo stadio".