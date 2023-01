ITALIANO (S. STAMPA), Ci siamo rinceppati. Cabral...

Dopo la sconfitta contro il Torino, Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa. Queste le sue parole: "Per me l'abbiamo persa nel primo tempo perché non siamo stati arrembanti come di solito accade in casa. Nel secondo tempo abbiamo reagito, abbiamo creato ma ci costa caro un primo tempo non ai nostri livelli. Merito di un avversario che è stato bravo, anche se abbiamo avuto quattro-cinque occasioni per fare gol. In almeno tre situazioni semplici potevamo fare gol e non perdere questa partita".

Come spiega il problema del gol?

"Purtroppo quello del gol è un problema che spesso viene fuori. Sembrava avessimo risolto ma andiamo a folate, non riusciamo ad essere decisi come Miranchuk oggi. La concretezza spesso ci abbandona. Anche oggi c'è poco da dire ai ragazzi, più di arrivare tante volte davanti alla porta... Non riusciamo a cambiare e a indirizzare a favore nostro le partite. Ci siamo rinceppati e col lavoro dobbiamo ritrovare la strada giusta".

Come sta Cabral?

"Cabral è in fase di recupero. Sta lavorando bene, si pensava molto peggio. Continua il lavoro a parte ma presto ce lo riavremo a disposizione".

I punti in meno rispetto all'anno scorso?

"Siamo stati meno bravi dell'anno scorso. Quest'anno paghiamo i punti di ritardo da quelle davanti, sono tante ma penso che nel girone di ritorno se cambiamo per me un po' di terreno lo possiamo recuperare".

Come sta Biraghi.

"La consapevolezza arriva dal fatto che si è convinti di ciò che si propone. Tutto parte dai ragazzi, vanno loro in campo. Voler essere decisivi dipende sempre dagli interpreti. Per quanto riguarda Biraghi, ho cercato di lasciare Terzic liberissimo di attaccare con la sua velocità. Ha messo tanti palloni, volevo più freschezza fisica e il ragazzo ha fatto quello che gli ho chiesto".

La penalizzazione della Juventus?

"Volevamo arrivare a 26 punti e girare ad una buona quota approfittando della classifica. Sappiamo ciò che si vuole ottenere e l'unico obiettivo oggi era vincere. Poi c'è anche l'avversario che è tosto. Dobbiamo cercare di accelerare nel girone di ritorno. Possiamo riprenderci i punti persi".