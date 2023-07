GUCCIONE, Confermo: ACF scelse non utilizzo Franchi

Presente a Palazzo Vecchio per la conferenza stampa “ENIC US PINO Basket Firenze, la Serie C per tornare a correre”, l'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione ha commentato nuovamente le parole pronunciate qualche giorno fa. Queste le parole pronunciate ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui quelli di FirenzeViola: "Ho già risposto in Consiglio Comunale, in sede istituzionale quindi e non a titolo personale. Lo ripeto, al fine di un lavoro portato avanti con la società, abbiamo ricevuto da parte della società una formalizzazione sulla loro scelta. Confermo quanto ho detto lunedì scorso: alla fine del 2022 sono state ipotizzate tre soluzioni e la Fiorentina ha confermato al Comune il proprio orientamento verso la soluzione ibrida, ossia totale utilizzabilità dello stadio Franchi nella stagione 23-24 ad eccezione dell'intera Curva Ferrovia da gennaio 2024 e la possibilità di lasciare il centro sportivo Astori, non utilizzo dell'impianto nelle due stagioni successive per poter poi avere nuovamente il completo utilizzo dalla stagione 26-27.

Il Comune di Firenze ha come compito istituzionale promuovere lo sport, anche nello statuto del Comune è stato inserito il valore dello Sport. Quindi siamo per forza accanto alla Fiorentina, la società più importante di questa città. Cerchiamo di portare avanti il volere dei club e allo stesso tempo portare avanti i doveri delle istituzioni, come la realizzazione e riqualificazione degli impianti. Penso a quanto abbiamo fatto con Palazzo Wanny e tutti gli altri lavori che partiranno a breve. Lo stiamo facendo al meglio possibile, anche se si può sempre migliorare. Il lavoro è però a pieno ritmo. Domani avremo un altro appuntamento importante col rugby, oggi si testimonia la ripartenza della pallacanestro col Pino. Il nostro settore dello sport sta superando alla grande questi due tre anni di difficoltà legati al Covid ed al caro bollette".