INDISCREZIONI DI FV IND. FV, NUOVA SERATA A POZZA DI FASSA IL 19 LUGLIO La Fiorentina non si ferma alla serata di Canazei, ma ha in mente nuovi momenti da dedicare ai propri tifosi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il 19 luglio, ovvero martedì prossimo, è in programma una nuova serata a Pozza di Fassa nella... La Fiorentina non si ferma alla serata di Canazei, ma ha in mente nuovi momenti da dedicare ai propri tifosi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il 19 luglio, ovvero martedì prossimo, è in programma una nuova serata a Pozza di Fassa nella... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina continua ad allenarsi in ritiro a Moena. Oggi è previsto un allenamento mattutino e un triangolare nel pomeriggio con Brianza Olginatese e Sanvitese (eccellenza lombarda e friulana), come seconda uscita amichevole del ritiro, dopo quella... La Fiorentina continua ad allenarsi in ritiro a Moena. Oggi è previsto un allenamento mattutino e un triangolare nel pomeriggio con Brianza Olginatese e Sanvitese (eccellenza lombarda e friulana), come seconda uscita amichevole del ritiro, dopo quella... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi