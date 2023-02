DAL C.S., La rifinitura viola verso il Braga: out Venuti

Ultimo allenamento in Italia prima di volare in Portogallo: questa mattina la Fiorentina è tornata in campo per effettuare la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani a Braga contro lo Sporting, in programma all'Estádio Municipal alle ore 18.45 italiane. Alla seduta di oggi sono regolarmente presenti tutti i giocatori della rosa dei 25 di Vincenzo Italiano (compreso Riccardo Sottil che sta proseguendo nel suo lavoro in gruppo) tranne Lorenzo Venuti, le cui condizioni sono tutte da valutare. Ecco le foto e i video della seduta di oggi che si è svolta al centro sportivo Astori: