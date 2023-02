ANTOGNONI, Ricordo di Davide sarà per sempre

Giornata speciale per Firenze e la Fiorentina: a Palazzo Vecchio si presenta infatti l'Associazione Davide Astori, fondazione benefica in onore del compianto capitano viola. Tra i tanti presenti anche Giancarlo Antognoni, che ha ricordato così il numero tredici della Fiorentina: "Davide è sempre con noi, ha lasciato un segno indelebile che ci portiamo sempre dietro. Essere qui è il minimo che potevamo fare. Ho vissuto la vicenda ed ogni tanto mi torna in mente quel tragico giorno. Ma ripeto, Davide ha lasciato in ognuno di noi qualcosa di positivo.

Tutte le squadre in cui ha giocato lo ricordano con affetto, Firenze forse in modo più viscerale perché era il capitano. Ogni tredici minuti durante ogni partita c'è il ricordo di Davide da parte dei tifosi, il suo ricordo si protrarrà per sempre. Sotto molti aspetti lui mi ha migliorato. Ero dirigente e nonostante ricoprissi una carica diversa mi ha insegnato qualcosa nel comportarmi con tutti".