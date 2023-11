ALLEGRI, Vinto scontro diretto. Un pensiero alla Toscana

Fonte: dal nostro inviato - Giacomo A. Galassi

Nel post-partita di Fiorentina-Juventus spazio solamente a Massimiliano Allegri. Registrato il silenzio stampa del club viola, il tecnico dei bianconeri ha commentato in sala stampa l'1-0 del Franchi: "Parto esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime e alle persone che stanno lottando in questo momento per rialzarsi dopo i danni. Noi toscani siamo tosti e ci rialzeremo. Per quanto riguarda la partita: c'è soddisfazione per essere tornati a vincere a Firenze dopo cinque anni. Per noi era uno scontro diretto e ci serviva per allungare sulla quinta in classifica. Dopo l'1-0 abbiamo anche avuto qualche occasione per far male nuovamente alla Fiorentina. Poi nel secondo tempo siamo calati fino agli ingressi di Vlahovic e Milik che ci hanno dato una grossa mano. Detto questo, dobbiamo mantenere il profilo basso: l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro.

La vittoria di stasera è importante perché ci fa capire qual è la mentalità che ci serve per tornare a vincere. Tutta la squadra ha giocato bene, soprattutto dietro. I difensori hanno fatto molto bene, Rugani ha fatto un intervento straordinario. Questo spirito va coltivato. La prestazione di Chiesa? Ha fatto molto bene, si è messo a disposizione della squadra. Non era facile venire a giocare qui per lui ma l'ha fatto nel migliore dei modi".