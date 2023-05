FIFA 23, Amrabat tra i candidati alla Top 11 della Serie A

Il celebre videogioco Fifa 23 ha reso noti i candidati per la squadra della stagione della Serie A e tra questi è presente anche un giocatore della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Tutti hanno la possibilità di votare la propria top 11, che sarà poi resa nota più avanti.

