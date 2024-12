PRECEDENTI, La Viola non sbanca il Dall'Ara dal 2021

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello del Dall'Ara è sempre stato un campo ostico per la squadra gigliata. La Fiorentina di Palladino vuole vincere la nona partita consecutiva in campionato, ma davanti si troverà una squadra che tra le mura domestiche ha sempre venduto cara la pelle. Gli ultimi precedenti, infatti, sono favorevoli ai rossoblù, vittoriosi nelle ultime due uscite casalinghe: 2-0 lo scorso anno e 2-1 nella stagione 2022-2023.

Per tornare a vedere il colore viola espugnare lo stadio felsineo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di tre anni e dieci giorni, quando il 5 dicembre 2021 la Fiorentina di Italiano si impose per 3-2. Grazie al tecnico che tra poche ore sarà invece rivale, i viola andarono in vantaggio con Maleh, al suo primo gol in maglia viola, e completarono l'opera con Vlahovic su rigore e Biraghi su punizione. Quell'exploit di Biraghi, che con Italiano aveva trovato tanta continuità, appare ora lontano: nonostante rimanga capitano della squadra, infatti, non è partito per Bologna per scelta tecnica.