BOLOGNA, Freuler e Pobega tornano dal 1' contro la Viola

Vincenzo Italiano ha scelto di tenere Remo Freuler e Tommaso Pobega in panchina durante la partita di Lisbona, non per punizione, ma per prepararle al meglio per la sfida più importante della settimana, quella contro la Fiorentina. La coppia, come riporta il Corriere dello Sport, che ha dato spettacolo in campionato nelle partite contro Roma e Juventus, è pronta a tornare titolare. Freuler e Pobega sembrano formare un asse perfetto: il primo, con il suo controllo dei tempi e l'equilibrio che porta alla squadra, e il secondo, più avventuroso, con la licenza di attaccare.

Nel recente passato, questa coppia ha mostrato grande intesa, contribuendo al miglior gioco del Bologna nell'era Italiano. Anche se Lewis Ferguson ha avuto un ruolo crescente, con Italiano che lo sta provando come interno di centrocampo, oggi si prevede che lo scozzese partirà dalla panchina, lasciando spazio ai titolari Freuler e Pobega. La sfida con la Fiorentina rappresenta l'occasione per confermare ancora una volta la solidità di questa coppia centrale.