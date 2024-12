TOTOFORMAZIONE, L'UNICO DUBBIO RIGUARDA GUD-BELTRAN, POI I TITOLARISSIMI

Pochi dubbi per Palladino in vista del derby dell'Appennino contro il Bologna, in programma oggi alle 15:00. Dopo la convincente vittoria contro il Lask in Conference League, la Fiorentina punta a confermare i progressi fatti, con la squadra che dovrebbe schierare i titolari e ripristinare l'undici abituale, soprattutto in attacco, dopo aver effettuato delle rotazioni nella partita di Coppa e contro il Cagliari.

In porta tornerà De Gea, dopo la scelta di Martinelli di giovedì, mentre Ranieri e Comuzzo guideranno la difesa, con Dodo a destra e Gosens a sinistra, che avevano riposato contro gli austriaci. A centrocampo torneranno Adli e Cataldi, ormai recuperati dai problemi della settimana. In attacco, Kean sarà certamente la prima punta, e Colpani agirà a destra, fresco del suo esordio europeo. Fin qui i quotidiani sono concordi, ma per quanto riguarda le due posizioni ancora da definire, quella dell’esterno sinistro e quella del trequartista, le ipotesi sono molteplici. Una delle soluzioni più accreditate vede Sottil a sinistra e Beltran come sottopunta, una configurazione che trova conferma anche nelle probabili formazioni proposte da FirenzeViola.it. Tuttavia, molto dipende da Gudmundsson: se l'islandese dovesse partire dal primo minuto, potrebbe cambiare le carte in tavola. I quotidiani lo vedono come possibile sostituto di Beltran, ma anche come compagno d’attacco dell’argentino, nel caso in cui dovesse prendere il posto di Sottil.



Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro il Bologna, secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean.

la Repubblica (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.