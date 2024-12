PRIMAVERA, Ecco le scelte ufficiali contro il Sassuolo

FirenzeViola.it

Non solo la prima squadra, tra pochissimo scenderà in campo anche la Fiorentina Primavera, che a distanza di 4 mesi affronterà nuovamente il Sassuolo, dopo la sfortunata finale di Supercoppa Italiana. Il match si gioca presso lo stadio Enzo Ricci ed è trasmesso in chiaro su Sportitalia. Queste le scelte dal primo minuto di Galoppa, che in caso di vittoria consoliderebbe ulteriormente il primo posto in classifica:

(4-3-2-1)Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, Corradini, Barani; Weiss, Lopes, Leone; Bruno, Minta; Moriano.: Emiliano Bigica(4-3-3): Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Elia, Balbo; Harder, Ievoli, Deli; Braschi, Tarantino, Caprini.: Daniele Galloppa