BOLOGNA, Si unisce al cordoglio per il lutto di Palladino

© foto di Federico De Luca 2024

Bruttissima notizia per Raffaele Palladino, che nelle scorse ore ha perso la madre Rosa e per questo motivo non siederà in panchina nell'impegno di oggi della sua squadra, al Dall'Ara contro il Bologna. A tal proposito anche gli avversari di giornata e rivali non possono che rendere omaggio di fronte alla triste notizia: "Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito Raffaele Palladino con la scomparsa della madre Rosa. Al tecnico, alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina vanno le nostre più sentite condoglianze". Di seguito il post di condoglianze della società felsinea.