GUDMUNDSSON, La Viola ha il suo cecchino dagli 11 metri

Come analizza nelle sue pagine La Nazione, la Fiorentina, dall’arrivo di Gudmundsson, sembra aver finalmente trovato un cecchino infallibile dagli 11 metri. Dopo una stagione in cui gli errori dal dischetto sono stati fatali in campionato, l’ex Genoa ha mostrato una percentuale di successo del 100% sui rigori. Dei quattro calci di rigore battuti dall’islandese, tutti sono andati a segno, compresi i primi due in casa: l’esordio contro la Lazio e poi, al rientro dal suo infortunio, i gol contro l’Empoli in campionato e contro il LASK in Conference League.