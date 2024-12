CASADEI, Il Chelsea può liberarlo a titolo definitivo. La Viola...

FirenzeViola.it

Come afferma Tuttomercatoweb.com Il Chelsea ha cambiato strategia riguardo a Cesare Casadei, centrocampista ex Inter. Inizialmente i Blues avevano dichiarato di voler mantenere il controllo del giocatore, anche cedendolo in prestito. Tuttavia, con una rosa troppo ampia e ben 12 giocatori in uscita, ora la squadra londinese potrebbe essere disposta a venderlo se arrivasse una proposta di circa 20 milioni.

Finora, solo il Feyenoord ha manifestato interesse, ma Casadei preferirebbe tornare in Italia per continuare a crescere. Diverse squadre di media classifica, come la Fiorentina e la Lazio, potrebbero essere interessate a un centrocampista come lui, ma difficilmente spenderanno 20 milioni. Si potrebbe trattare per abbassare il prezzo a 10-12 milioni, magari inserendo una percentuale su un futuro trasferimento.