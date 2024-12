IL DATO, Con i 3 pt. sarebbe record di vittorie consecutive in A

FirenzeViola.it

Come ricorda il Corriere Fiorentino, vincere a Bologna non significherebbe soltanto continuare a inseguire il sogno di una qualificazione in Champions League, ma anche raggiungere uno storico record che la Fiorentina non ha mai ottenuto in campionato. Infatti, conquistare i tre punti contro la squadra di Italiano significherebbe centrare la nona vittoria consecutiva in Serie A.

Al momento, i viola sono fermi a otto successi di fila, avendo eguagliato, con la vittoria della scorsa settimana contro il Cagliari, il miglior risultato della loro storia, risalente al 1960. A separare la Fiorentina da questo traguardo, dunque, rimane solo l'ostacolo dell’Appennino.