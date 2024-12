FORM. UFFICIALI, CATALDI-ADLI NEL MEZZO. DIETRO A KEAN CI SONO BELTRAN, GUD E COLPANI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina scenderà in campo così oggi a Bologna: De Gea tra i pali, che torna al posto di Martinelli, protagonista in Coppa. La difesa è quella delle grandi occasioni, quella che, in trasferta, dal match di Empoli in poi non ha subito nemmeno un gol. Spazio quindi a Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana, confermato il ritorno di Adli e Cataldi, mentre in attacco, oltre alla certezza Kean, che torna dal primo minuto in campionato, ci saranno per la prima volta Colpani-Beltran-Gudmundsson. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Beukema, De Silvestri; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Erlic, Moro, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Corazza, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Fabbian, Urbanski

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean. ALL. Citterio.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Sottil, Mandragora, Ikonè, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Rubino, Kouamè