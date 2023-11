RABIOT, A Firenze giocato male, ma conta solo vincere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo juventino Adrien Rabiot è tornato, in un'intervista a DAZN, sulla gara contro la Fiorentina: "Come squadra, onestamente, non ci interessa tanto il fatto di non giocare bene a calcio. A Firenze siamo stati bassi e senz'altro chi ci guarda in televisione può lamentarsi, ma ciò che conta è portare a casa i tre punti. Non è fondamentale essere belli".