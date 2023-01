VIOLA, Verso il Monza: Dodo c'è, Nico no

L’allenamento mattutino di ieri è servito a mister Italiano per fare la conta dei disponibili. La vigilia di oggi certificherà i convocati per la sfida al Monza di Palladino. Ieri si sono allenati in gruppo sia Dodò che Amrabat. L’esterno brasiliano ha saltato precauzionalmente la partitella contro la Primavera di venerdì scorso, ma sta bene e sarà della partita. Lo stesso, e questa è più una sorpresa, può dirsi di Amrabat. Il centrocampista marocchino è tornato in buone condizioni fisiche, si è allenato il primo dell’anno (poche ore dopo essere atterrato a Peretola) ed ha ripetuto anche ieri un intenso allenamento in gruppo. Le porte girevoli a centrocampo prevedono il ritorno di Castrovilli e Benassi tra i convocati. Esclusi dalla lista per motivi diversi nella prima parte di stagione, adesso il posto a disposizione ce l’hanno. Ormai fuori Maleh, sicuramente out Sottil per infortunio. Ecco che ci sarà posto per entrambi. In bilico resta anche Zurkowski, che nemmeno ieri si è allenato in gruppo. Come lui Nico Gonzalez, apparso sorridente nei giorni scorsi insieme ad Italiano. Il recupero è vicino e l’infortunio al flessore ormai è alle spalle, ma ha bisogno ancora di qualche giorno per svolgere una mini preparazione fisica che lo riporti in campo in una buona forma generale.