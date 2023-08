PORTIERE, A Genova c'è Terracciano. Ma col Lecce...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine odierne de La Nazione viene fatto un punto sulla probabile formazione viola in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa e un focus particolare viene riservato al ruolo del portiere. Come spiega il quotidiano, il ballottaggio in porta potrebbe accendersi non ora ma più avanti. Christensen fisicamente è a posto, ma ha bisogno di conoscere i compagni e migliorare la lingua per guidare la difesa. Possibile che il suo esordio sia rimandato, magari alla partita interna contro il Lecce. A Genova dovrebbe giocare dunque Terracciano.