NAZIONE, Incontro Commisso-Nardella: il punto

La Nazione fa il punto sull'incontro avvenuto ieri tra il sindaco Dario Nardella, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ed il Dg Joe Barone: all'ordine del giorno ovviamente il tema stadio, -A giugno scadrà la convenzione annuale per l’utilizzo del Franchi (un milione di euro per l’utilizzo dell’impianto sportivo) e a Commisso servivano rassicurazioni sull’avvio dei lavori a Campo di Marte, ma anche per la realizzazione della tramvia verso Bagno a Ripoli che sfiorerà il suo gioiello: il Viola park- scrive la Nazione.

Incontro durato un'ora e mezzo e definito positivo e proficuo dal primo cittadino. Si è parlato anche della situazione parcheggi del Viola Park, struttura prossima all'apertura: non è arrivato ancora l'ok del ministero per il parcheggio da 360 posti accanto al nuovo centro d'allenamento, così come mancano i 6 milioni, scrive la nazione, che il comune di Bagno a Ripoli avrebbe dovuto utilizzare per la realizzazione del parcheggio. Il sindaco Casini ha esposto la soluzione B, -un'area comunale da mettere a disposizione del Viola Park per un parcheggio da 200 posti, spazio per i motorini compreso, e un’altra area, un po’ più lontana, da destinare alla sosta dei pullman dei viola club che arriveranno da tutta Italia-.