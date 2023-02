ESCLUSIVA FV, INCONTRO COMMISSO-NARDELLA A PALAZZO VECCHIO

Come mostrano le immagini esclusive di Firenzeviola oggi pomeriggio è andato in scena un incontro di circa un'ora e mezzo presso l'ufficio del sindaco tra il presidente della Fiorentina Commisso e il dg Barone alla presenza oltre che di Nardella anche del direttore generale del Comune Giacomo Parenti. L'incontro è servito per chiarire alcuni punti legati al futuro dello stadio Franchi, primo tra tutti la vicenda legata alla commissione dello stadio in scadenza a giugno. Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione l'incontro è andato bene e i colloqui procedono in modo proficuo con le parti che si sono date appuntamento prossimamente anche con il solo Barone, qualora Commisso dovesse ripartire per l'America.