TUTTOSPORT, La Viola torna a sognare l'Europa dei grandi

Quarta, almeno per una notte, e la possibilità di vivere un Natale da Champions. La Fiorentina, scrive sulle proprie colonne Tuttosport, sfrutta uno svarione di Di Gregorio e si mette definitivamente alle spalle il periodo nero di fine ottobre e torna a sognare l'Europa dei grandi.

Pur non essendo la miglior versione della stagione, complici le assenze di Nico Gonzalez, Bonaventura e Martinez Quarta, la Fiorentina adotta un piano speculativo ed è brava a sfruttare il regalo di Natale concesso dai brianzoli. Per Italiano adesso c'è l'ultima gara dell'anno, contro il Torino, per dar seguito alla striscia di risultati positivi consecutivi che dopo ieri è salita a quattro.