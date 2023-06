REPUBBLICA, Da Istanbul a Praga: è cambiato l'approccio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Trentatré anni dopo l’ultima finale europea la Fiorentina torna a guardare in faccia il proprio destino. All’Eden Arena di Praga, in un impianto troppo piccolo per contenere tutta la passione viola, ci saranno ventimila tifosi in città tra Viola e Hammers, con almeno cinquemila di questi che spingeranno la squadra di Vincenzo Italiano dentro lo stadio. E altri quattromila saranno in città, senza biglietto ma con le stesse speranze. La Fiorentina vuole fare la storia, dopo una crescita esponenziale da inizio stagione fino ad oggi. Il pareggio iniziale col Riga, la sconfitta a Istanbul Basaksehir. L’aveva detto, Italiano: la sua squadra non avrebbe più sbagliato approccio, non avrebbe più sottovalutato l’avversario. E così è stato. Questo quanto scrive Repubblica (Firenze).