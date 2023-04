NAZIONE, L'opinione: "È Dodò o Valentino Rossi?"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Oggi viene da pensare che, in fondo, sognavate di essere Dodò, uno grande come un cinquantino ma veloce come Valentino Rossi dei tempi d’oro, derapate comprese. Al brasiliano non gli stai dietro. Certo, ci ha messo un po’ a far girare il motore. Una fuga dalla guerra, mesi e mesi senza calcio quindi un campionato nuovo, nuovi compagni, nuovo allenatore. Dodò ha il numero 2, ma non ci meraviglieremmo se prima o poi scegliesse la maglia numero 46. Lui può correre al Franchi, ma forse potrebbe farlo anche al Mugello. Fiorentina in finale di Coppa Italia. Chiesa e Cosovic se la guarderanno sul divano, davanti alla tv. Godere delle disgrazie altrui non è carino. Fare una ola a cena con gli amici però ci può stare. E’ calcio, solo calcio. Che però è fatto di mille emozioni. Se a volte la Fiorentina non vi convince date un’occhiata al gioco della Juventus, fate due conti e mettetevi il cuore in pace: la Fiorentina c’è. Dopo di che pensiamo a questo finale adrenalinico e viviamolo col cuore a mille. A tutto il resto penseremo poi".