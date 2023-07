DIFESA, Nikolaou o Rouault i possibili sostituti di Igor

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere dello Sport Igor è vicino al trasferimento in Premier League, al Brighton, e la Fiorentina dovrà sostituirlo. Sono due i nomi, in particolare, che rimangono sul taccuino dei dirigenti viola: Nikolaou dello Spezia e Rouault del Tolosa. Nikolaou era già stato accostato ai viola la scorsa estate e per il quale la Fiorentina ha sempre mostrato interesse. Il centrale difensivo mancino di 24 anni, ha già dato ampie garanzie con la casacca dello Spezia dove ha disputato in totale 76 partite. Ha il contratto in scadenza nel 30 giugno del 2026 e la sua valutazione si aggira sui 5/6 milioni di euro.

Conosce già bene il calcio italiano e la nostra Serie A così che Vincenzo Italiano potrebbe schierarlo fin da subito nei suoi meccanismi di gioco. L’alternativa può essere il classe 2001 del Tolosa, Anthony Rouault che fra un anno ha il contratto in scadenza, accordo che il calciatore non avrebbe intenzione di prolungare con la società francese. Nell’ultima stagione ha collezionato 40 presenze e due gol, contribuendo a regalare al suo club la vittoria della Coppa di Francia, ma adesso ha voglia di cambiare aria e ha già fatto capire che la Fiorentina è una destinazione a lui gradita. Il costo è sui 10 milioni di euro e rimane da capire se i dirigenti viola siano intenzionati a questo tipo di operazione e investimento.