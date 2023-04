CORR. SPORT, Viola, stasera fai la tua storia

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere dello Sport quella di stasera contro la Cremonese può diventare un appuntamento storico per Vincenzo Italiano che mai a sua volta è arrivato così in alto finora in carriera fino a poter giocarsi un trofeo. Tutto messo insieme va a comporre una vigilia speciale per il tecnico siciliano e per tutto il gruppo a cui va il suo pensiero. Il prossimo passo è uno solo e significa dare valore assoluto al 2-0 dell’andata allo “Zini” per prendersi l’Olimpico. Occhio alla Cremonese: su questo Italiano non transige e non fa sconti. L’unico assente è Bonaventura, e non è un’assenza di poco conto: il centrocampista marchigiano paga a caro prezzo il problema all’adduttore rimediato contro il Lech, causa dell’assenza già a Monza e soprattutto oggi. Per il resto ci sono tutti nella lista dei convocati: qualcuno non al meglio (Mandragora, ad esempio), qualcuno recuperato ad hoc per la Cremonese. "Nico lo abbiamo risparmiato per domani (oggi, ndc), Brekalo ed Ikoné sono in netto miglioramento ma li valutiamo nelle ore immediatamente precedenti la gara".