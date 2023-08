CEROFOLINI, Oggi le visite mediche con il Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto da La Gazzetta dello Sport il Frosinone prova a cambiare passo sul mercato per regalare a Di Francesco i rinforzi necessari in vista dell’inizio del campionato. D’altronde agosto è storicamente il mese in cui il direttore Angelozzi ha messo a segno i colpi migliori.

E così oggi, come anticipato nei giorni scorsi da FirenzeViola (CLICCA QUI), sbarcheranno per le visite mediche il portiere Cerofolini dalla Fiorentina e l’atteso centrocampista Barrenechea dalla Juventus. Il primo a titolo definitivo con una percentuale del 50% a favore dei toscani in caso di futura rivendita.