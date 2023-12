CASTROVILLI, A breve sarà padre. In attesa del rientro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagine di oggi de La Nazione c’è spazio anche al Natale dei giocatori viola. Da Dodò, voglioso più che mai di tornare in campo con le festività passate assieme alla moglie Amanda e i due figli, a Martinez Quarta, insieme alla moglie Augustina e ai tre figli (uno dei quali immortalato con la maglia del River Plate).

Natale in compagnia di un connazionale (ed ex viola) per Yerry Mina: il difensore colombiano, infatti, ha trascorso alcuni giorni insieme a Cuadrado. Natale intenso anche per Gaetano Castrovilli, che a breve diventerà padre mentre si avvicina il rientro in campo, aspettando di capire che cosa gli riserverà il futuro.