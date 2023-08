BIRAGHI, Considerato un portabandiera. Parisi scalpita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Biraghi nella scacchiera di Italiano ha un peso specifico altissimo in campo e nello spogliatoio. Il capitano è considerato come un portabandiera: gestisce le emozioni della Fiorentina e lo ha dimostrato anche nella prima gara di stagione. È quindi difficile sostituire Biraghi ma alle sue spalle c'è un giovane Parisi che scalpita per conquistare il posto da titolare. A riportare la notizia è La Nazione.