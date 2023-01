VIRGILI A RFV, Sarri voleva Zaccagni e non Brekalo

Nel corso di 'Palla al Centro' su Radio Firenzeviola ha parlato Aurelio Virgili, grande tifoso viola e storico amico di Maurizio Sarri che ha rivelato: "Purtroppo non posso dire pubblicamente la verità ma vi potrei dare tantissime indicazioni sul possibile approdo di Sarri alla Fiorentina. Ultimamente sono stato a cena con Pradè e l'ho chiesto anche a lui, diciamo solo che non dipende da Maurizio. Lui mi disse tre parole la scorsa estate: "Portami a Firenze". Dichiarai anche pubblicamente che sarei stato in grado di chiudere la trattativa in 5 minuti, io continuo a dire solo che non dipende da lui".

Di questa Fiorentina cosa pensa?

"Domenica ero allo stadio e un allenatore bravo, lo dicevo a quelli accanto a me, cambiava anche dopo meno di mezz'ora. La Fiorentina è peggiorata da inizio anno quando facemmo bene con Napoli e Juventus. Io sono convinto che ora anche se tu prendessi Osimhen giocheresti sempre uguale. C'è un problema di confusione, non riesco a capire qual è la formazione e soprattutto, la cosa peggiore, non mi diverto: col Torino non c'era grinta, non c'è stata reazione. Non può essere solo colpa dei giocatori. Bisogna comprare bene e bisogna che dirigenza e allenatore dialoghino. Lo dice sempre anche Sarri e ricordo la scorsa estate: lui non voleva un giocatore in nessun modo, voleva solo Zaccagni. E disse: "O mi prendete lui o non mi prendete nessuno". Eppure non era un acquisto da 30 milioni. Alla Fiorentina io non so cosa facciano i dirigenti".

Di Brekalo cosa ne pensa?

"Mi pare che fosse lui che Maurizio rifiutò perché voleva Zaccagni. Ora vorrebbe Ilic invece, lui vede il calcio dalla mattina alla sera e dà indicazioni su giocatori che non vanno per la maggiore. Come fa ad entusiasmare il mercato della Fiorentina in cui ci sono solo uscite? Poi sono perplesso per la gestione di alcuni giocatori".