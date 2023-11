VANNUCCI A RFV, Padovani? Compromesso utile a tutti

Ascolta l'audio

Andrea Vannucci a Radio FirenzeViola

Il consigliere regionale Andrea Vannucci è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Palla al centro" per spiegare la situazione del Padovani, da presidente della società nata dall'unione delle due società di rugby cittadine: "Conosco bene quest'impianto, ha vissuto negli anni dei rifacimenti ed ora ha bisogno di migliorie. L'amministrazione ha interlocutore il Rugby 31. Questa è una città in cui non si mette mai a fuoco quello che offre agli altri sport, i tanti investimente fatti per dare impianti all'altezza, dal campo Ridolfi, alla piscina a San Bartolo a Cintoia, al Palazzo Vanny. Credo che anche questo sul Padovani sia un intervento bello che possa far crescere questo sport che ha un radicamente importante in città. Quando la nazionale di rugby tra l'altro è venuta a Firenze, le ha sempre portato bene"

Per il Padovani la palla passa alla Fiorentina? "Non partecipando alle riunioni, da esterno mi sembra un'interlocuzione sempre aperta e un dialogo di reciproca disponibilità. Mi sembra che la Fiorentina volesse più certezze su alcuni elementi, ma intanto è un impianto che serve alla città".



Immagina la tifoseria che si sposta per uno o due anni come quando si andò a Perugia? "Credo che i tifosi vogliano stare vicino alla squadra, ho sempre auspicato una distanza percorribile facilmente. Per andare al Padovani basterebbe attraversare alla strada, certo c'è il disagio della capienza, ma bisogna trovare dei compromessi che non penalizzino la squadra né la tifoseria"