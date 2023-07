SPECIALE A RFV, Kayode? Giocatore di prospettiva

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ascolta l'audio

Luca Speciale a Radio Firenze Viola

Il noto giornalista, Luca Speciale, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni:

Come vede Arthur per il post Amrabat?

"Ha caratteristiche diversissime da Amrabat, ma l'allenatore avrà valutato tutto. Il sacrificio di Amrabat è una scelta logica che porta tanti soldi, anche perché non puoi trattenere il calciatore controvoglia. Trovargli un'alternativa di livello non è facile".

Su Kayode, la Fiorentina deve tenerlo o cederlo in prestito?

"È un giocatore di prospettiva, ma per il suo bene forse sarebbe meglio se andasse a giocare in una serie minore. Si rischia di bruciarlo in prima squadra, quindi è meglio fargli fare le ossa nei campionati minori".

Sugli attaccanti: " La Fiorentina deve ragionare di reparto, quindi io opterei per un giocatore che sappia far giocare la squadra. Cabral ha fatto un po' meglio di Jovic la scorsa stagione ed è la vera prima punta della Fiorentina. Tenendo il serbo e cedendo Cabral per prendere Dia, andresti contro corrente, ma a volte il calcio riserva delle sorprese".