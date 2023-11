ROGGI A RFV, Beltran e Nzola possono giocare insieme

FirenzeViola.it

Moreno Roggi, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro". Queste le sue parole.

Cosa ne pensa dei due attaccanti che non segnano?

"Davanti Beltran e Nzola stanno facendo un grande lavoro che può aver aiutato gli altri a segnare, mi piacciono entrambi, sono due giocatori diversi e uno può anche giocare in funzione dell'altro, provandoli a far giocare insieme".

Cosa va cambiato nella Fiorentina?

"La rosa è ottima, non va cambiato molto ma soprattutto va sostenuta la squadra. Ci vuole tempo, perché anche le migliori squadre con le rose più forti spesso non vincono il campionato. Una modifica nella squadra potrebbe essere Bonaventura che, in dei momenti della partita, potrebbe arretrare per rifiatare e aiutare la squadra".

Cosa le piace dei due allenatori, Italiano e Thiago Motta?

"Sono due allenatori che fanno del gioco uno spettacolo, di Italiano mi piace il modo in cui interpreta il calcio, di Thiago Motta il cinismo e il modo in cui effettua dei cambiamenti a gara in corso".