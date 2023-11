RFV, Da stasera inizia il 'Brivido Viola'! Tutti i dettagli

Da stasera grande novità nel palinsesto di Radio Firenzeviola: arriva "Il Brivido Sportivo" con la trasmissione "Brivido Viola". La nota testata fiorentina si ritaglia un suo spazio su una delle emittenti più importanti del panorama giornalistico cittadino. Prima puntata dedicata alla partitissima che Firenze aspetta con trepidazione da sempre: Fiorentina-Juventus. Un’ora e trenta di interventi, collegamenti e, grazie alla modalità visual, tante copertine e articoli del passato della nostra gloriosa testata, nata nel lontano 1927, un anno dopo la fondazione della Fiorentina.

In studio il nostro direttore editoriale Luca Calamai e il caporedattore Tommaso Borghini, in conduzione Lorenzo Matteucci, coadiuvato da Sara Sgatti, e collegato telefonicamente il direttore responsabile Mario Tenerani. Con loro ex calciatori, giornalisti e illustri tifosi viola che contribuiranno al confezionamento della prima puntata di una lunga serie.

Sarà infatti in onda ogni venerdì dalle 19 alle 20,30 e per seguirlo sarà sufficiente collegarsi al sito firenzeviola.it oppure scaricare la app di Radiofirenzeviola su smartphone, tablet, tv e smart tv. "Leggila, ascoltala, guardala! Questo il motto di radiofirenzeviola, al quale ci associamo anche noi del Brivido, ricordandovi che per il nostro progetto è indispensabile anche il vostro contributo, attraverso l’ascolto, ed entrando in diretta con noi utilizzando il numero 3487513933, con il quale potete inviarci messaggi scritti e note audio".