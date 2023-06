RFV, Da domani palinsesto estivo: news con LadyRadio

Da domani cambierà ufficialmente il palinsesto di RadioFirenzeViola. Con la fine della stagione e l'inizio del calciomercato, RFV da domani mattina inaugurerà la sua programmazione estiva che vedrà principalmente tre novità: l'inizio della trasmissione "Chi si compra?" con alla conduzione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Pietro Lazzerini per parlare di mercato e non solo, lo "slittamento" alla fascia 17-19 del "Social club" con Giacomo Galassi ma soprattutto la nuova collaborazione tra la nostra emittente e LadyRadio.

La trasmissione cardine della nostra emittente, ovvero "Palla al centro" con Tommaso Loreto, Luca Calamai e Chiara Bevilacqua, andrà infatti in onda nelle prime due ore - ovvero dalle 14 alle 16 - anche sulle frequenze FM di LadyRadio. Invariate, per il resto, le altre trasmissioni: dalle 8 alle 10 la rassegna stampa "Buongiorno Firenze" con Andrea Giannattasio e "Viola amore mio" con Lorenzo Marucci dalle 12 alle 14. Tutti pronti, dunque, per una grande estate... da vivere solo su RadioFirenzeViola!